Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlene Fahrradteile

Erfurt (ots)

Zeugen meldeten der Erfurter Polizei Samstagabend, dass zwei Personen in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen sind. Der Mann und die Frau waren über den Balkon in die Parterrewohnung gelangt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Mieterin ihren Schlüssel vergessen hatte und sie sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte. Warum ihr 21-jähriger Begleiter sich allerdings unter dem Küchentisch versteckte blieb vorerst unklar. Da es in der Wohnung auffällig nach Marihuana roch, schauten sich die Beamten etwas genauer um. Sie stellten kleine Mengen Rauschgift fest und sicher. Außerdem fanden sie den Autoschlüssel eines Mietwagens. Bei der Kontrolle des Autos konnten gestohlene Fahrradteile aufgefunden werden. Weder der Mann noch die Frau waren im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Fahrzeug und Beute wurden sichergestellt, die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern weiter an. (JS)

