Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garagenparty endet mit Anzeigen

Erfurt (ots)

Ein Zeuge informierte die Erfurter Polizei am Freitagabend über eine Garagenparty in Daberstedt, bei welcher eine verfassungswidrige Parole gerufen wurde. Durch die eingesetzten Beamten wurden in der Garage 16 Jugendliche festgestellt. Der Stadtordnungsdienst erstattete gegen alle Anwesenden eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung. Drei junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren erhielten zudem eine Strafanzeige. Sie hatten Marihuana bei sich. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell