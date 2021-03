Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschädigte Autos

Erfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebten Anwohner gestern Morgen in Erfurt. In der Nacht hatten sich Unbekannte in der Altstadt, im Bereich Lange Brücke, an gleich mehreren Autos kreativ ausgetobt. Mit grüner und schwarzer Sprühfarbe brachten die Täter unleserliche Schriftzüge an elf Fahrzeugen an. Auch eine Gebäudefassade blieb nicht unverschont. Wie hoch Schaden ist, den die Unbekannten durch diese Aktion verursacht haben, ist noch unbekannt. (JN)

