Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter Polizei stoppt Randalierer

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag erreichten die Erfurter Polizei mehrere Mitteilungen zu einer männlichen Person, die in der Nähe einer Einkaufspassage im Rieth laut schreit und Verkehrsschilder beschädigt. Ein Werbeschild hatte er bereits aus seiner Verankerung und den zugehörigen Metallpfosten aus dem Boden gerissen. Polizeibeamte konnten den Mann noch in der Nähe des Tatortes feststellen. Dieser flüchtete zunächst mit einem Fahrrad, konnte jedoch bereits nach kurzer Zeit dingfest gemacht werden. Wie sich später herausstellte, hatte er das Fluchtfahrzeug zuvor gestohlen. (CP)

