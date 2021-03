Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch

Weißensee (ots)

Unbekannte Täter versuchten, sich am Freitag (19.03.2021) im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr Zutritt in die Geschäftsräume des Wohn - und Geschäftshauses in Weißensee, Langer Damm 7 zu verschaffen. Hierbei versuchten die Täter mehrere Türen aufzubrechen. Der Versuch misslang. Auf Grund der massiven Gewalteinwirkung wurde ein Sachschaden von ca. 3000 EUR verursacht. (FS)

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

