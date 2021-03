Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: schwerwiegender Verkehrsunfall

Sömmerda (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.03.2021 ereignete sich in Frömmstedt ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Ein LKW Fahrer befuhr die Ortslage Frömmstedt, in Richtung Kindelbrück. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 59 jährige Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem abgeparten LKW-Anhänger. Der 59 jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste vor Ort durch die Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug mit schwerem Gerät geborgen werden. Auf Grund der Verletzungen, musste der Fahrer mit dem Rettunghubschrauber ins Klinikum nach Erfurt verbracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell