Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebten Autobesitzer gestern Morgen in der Krämpfervorstadt. Unbekannte hatten Gegenstände auf zwei geparkte Fahrzeuge geworfen die Pkws so beschädigt. Panoramadach, Motorhaube und Frontscheibe wurden arg in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 3.000 Euro. (JS)

