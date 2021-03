Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe in Kleingartenanlage

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte machten sich in einer Kleingartenanlage in Wenigensömmern zu schaffen. Die Diebe versuchten in fünf Datschen zu gelangen, bei einer Laube klappte es. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie Werkzeuge im Wert von knapp 100 EUR mitgehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (JS)

