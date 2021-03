Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leckere Beute

Erfurt (ots)

Zeugen hatten gestern die Polizei darüber informiert, dass ein 30-Jähriger in einem Supermarkt in der Thälmannstraße beim Stehlen erwischt worden war. Der Mann hatte noch versucht zu flüchten, konnte aber durch einen Polizisten, der sich im dienstfrei befand, gestoppt und anschließend den Kollegen übergeben werden. Bei der Durchsuchung des Diebes wurden diverse Nussmischungen aufgefunden. Der 30-Jährige hatte u. a. Walnüsse, Mandeln, Cashewkerne und Kürbiskerne mitgehen lassen. Was er mit der Beute vor hatte, ist nicht bekannt. Gegen den Ladendieb wurde Anzeige erstattet. (JS)

