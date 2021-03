Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Dieb

Erfurt (ots)

Diebe machten sich zwischen Dienstag und Mittwoch in einem Einkaufszentrum im Norden der Stadt zu schaffen. Vermutlich hielten sich die Langfinger während der Öffnungszeiten in dem Center auf und blieben nach Schließung unentdeckt in dem Gebäude. Die dreisten Diebe hatten es auf einen Flachbildfernseher abgesehen. Sie demontierten das Gerät unbemerkt aus einem frei zugänglichen Kaffeebereich und stahlen den Flatscreen im Wert von über 1700 EUR. (JS)

