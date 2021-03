Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zügig unterwegs

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Am gestrigen Tag führte die Erfurter Polizei unter anderem eine Geschwindigkeitskontrolle in Großmölsen durch. Die Kontrollstelle durchfuhren 472 Fahrzeuge, wobei 70 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h überschritten. Fünf Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der Spitzenreiter war mit 103 km/h unterwegs. In der Konrad-Adenauer-Straße wurden ebenfalls am Vormittag Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 100 erlaubten km/h wurde als Höchstwert 141 km/h gemessen. (JS)

