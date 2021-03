Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bauarbeiten locken Dieb an

Erfurt (ots)

Vermutlich durch Bauarbeiten wurde am gestrigen Tag ein Dieb in ein Mehrfamilienhaus in der Andreasvorstadt gelockt. Die Hauseingangstür war durch Arbeiten im Keller nicht durchgängig geschlossen. Für den Langfinger war es so ein leichtes Spiel, in das Treppenhaus zu gelangen. Gewaltsam drang der Täter in zwei Wohnungen ein und durchsuchte diese. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der Täter nichts. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. (JN)

