Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Warnung vor dubiosen Handwerkern

Landkreis Sömmerda/Erfurt (ots)

In Erfurt und Alperstedt boten gestern und heute reisende Handwerker an Haustüren ihre Dienste an. Für Arbeiten am Dach einigte man sich mit den Hauseigentümern mündlich auf einen Preis. Im Nachgang verlangten die Handwerker ein Vielfaches vom vereinbarten Preis. Ein Vermögensschaden ist bisher nicht eingetreten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Verträge für Handwerkerleistungen stets schriftlich abzuschließen und eine Rechnung einzufordern. Ein Vertrag gibt dem Auftraggeber Rechtssicherheit. Eine Rechnung ist zudem eine wichtige Grundlage, um Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können. (JN)

