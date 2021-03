Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durch das offene Fenster

Erfurt (ots)

Ein dreister Dieb stieg gestern Morgen im Erfurter Norden unbemerkt in die Wohnung eines Ehepaars ein. Sie hatten in ihrer Erdgeschosswohnung ein Fenster geöffnet, um Durchzulüften. In einem unbemerkten Moment kletterte der Dieb über das offene Fenster in den Flur der Wohnung. Aus Taschen ließ die unbekannte Person zwei Portemonnaies mit Bargeld und Dokumenten mitgehen. Erst am Nachmittag stellte das Paar das Fehlen ihrer Geldbörsen fest und verständigte die Polizei. Der Dieb war zu diesem Zeitpunkt bereits über alle Berge. (JN)

