Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss

Landkreis Sömmerda (ots)

Polizeibeamte stoppten am frühen Sonntagmorgen in Bilzingsleben eine Daihatsu-Fahrerin. Zwar konnte sie einen Führerschein vorweisen und stand auch nicht unter Alkoholeinfluss, dafür zeigte aber ein Drogentest ein positives Ergebnis an. Die 21-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen sie wurde Anzeige erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell