Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Sömmerda (ots)

In Sömmerda ließen am Wochenende Unbekannte an zwei Autos ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Am Samstag wurde in der Langen Straße ein Honda beschädigt, indem der Kotflügel eingestellt wurde. In der Heinrich-Heine-Straße wurde ein VW Jetta zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag beschädigt. Hier wurden die Scheibenwischer verbogen und Dellen in der Motorhaube verursacht. Der Gesamtschaden an den beiden Autos beläuft sich auf etwa 1.400 Euro. (JN)

