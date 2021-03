Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller aufgebrochen

Erfurt (ots)

Diebe hatten es am Wochenende auf den Keller eines Mehrfamilienhauses Am Silbergraben in Erfurt abgesehen. Wie am Sonntagmorgen festgestellt wurde, hatten die Täter ein Kellerabteil gewaltsam geöffnet und anschließend ein Mountainbike der Marke Cube sowie verschiedenes Werkzeug im Gesamtwert von über 1.700 Euro gestohlen. (JN)

