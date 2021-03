Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

Am frühen Sonntagabend wählte eine Erfurter Bürgerin den Notruf der Polizei. Die Anruferin gab an, mit ihrem Pkw kurz zuvor aus Richtung Ilversgehofen stadteinwärts gefahren zu sein, als eine Fußgängerin zwischen den parkenden Autos hindurch die Straße queren wollte. Bei Erblicken bremste die Fahrerin ab, um die Frau über die Straße zu lassen. Diese kehrte jedoch um und lief zunächst wieder Richtung des Gehwegs. Als die Fahrzeugführerin daraufhin die Fahrt fortsetzte, lief die unbekannte Frau plötzlich wieder auf die Straße. Unvermittelt schlug die Frau nun auf den vorbeifahrenden Pkw ein und entfernte sich dann zügig weiter in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen nach der Dame, blieb ihre Identität und somit ihre Motivation im Dunklen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

