Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Fahrerlaubnis

Erfurt (ots)

Nicht schlecht staunten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Süd an diesem Wochenende, mussten sie doch beginnend ab Freitag insgesamt sechs Führer von Kraftfahrzeugen feststellen, welche nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren.

So wurde beispielsweise am Freitagmittag der 61-jähriger Fahrer eines Ford Focus an einem bekannten Erfurter Einkaufsmarkt festgestellt, welcher bereits aufgrund eines zurückliegenden Verkehrsdeliktes seit drei Jahren nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Weiterhin hielt es ein 29-jähriger Erfurter am Freitagmittag für eine gute Idee, seinen Pkw auf öffentlichen Straßen zu führen. Das Mißliche daran war jedoch, dass er dies trotz eines Fahrverbotes tat, welches aufgrund eines, durch ihn begangenen Verkehrsdeliktes angeordnet war.

Übertrieben haben es ein 20-Jähriger und eine 17-Jähriger, welche am Freitagnachmittag mit einem Audi im Erfurter Schöntal hoch und runter fuhren. Hieran störten sich Anwohner und informierten die Polizei. Diese stellte dann fest, dass beide Personen, welche den Audi abwechselnd fuhren, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis waren.

Alle sechs Fahrzeugführer, welche an diesem Wochenende ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt wurden, erwartet nun ein Strafverfahren mit einer, aus dem Gesetz resultierenden Strafandrohung von einem Jahr Freiheitsstrafe oder einer angemessenen Geldstrafe. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell