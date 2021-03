Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl lohnt sich nicht - vom Tatort in die Zelle

Erfurt (ots)

Von einem unredlichen "Kunden" wurde eine Tankstelle im Erfurter Süden am frühen Sonntagmorgen heimgesucht. Nachdem ein 27-jähriger Erfurter ohne Skrupel und in Anwesenheit der Tankstellenmitarbeiter zwei Powerbank, ein Ladegerät und mehreren Getränke aus der Warenauslage entnonmmen und in seinem Beutel verstaut hatte, verabschiedete er sich mit einem frechen "Tschüss" und flüchtete aus dem Tankstellenshop.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Tankstellenpersonals konnten Polizeibeamte den Dieb noch in Tatortnähe und in Besitz des Beutegutes feststellen.

Da der 27-Jährige weder Polizei noch Staatsanwaltschaft ein Unbekannter im Bereich der Eigentumskriminalität war, wurde er zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen und wartet fortan auf die anstehende Gerichtsverhandlung. (StSch)

