Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 20-Jähriger führt Pkw unter Einfluss von Cannabis

Erfurt (ots)

Am Sonntagmittag führten die Beamten der Polizei Erfurt-Nord eine Verkehrskontrolle in der Mittelhäuser Straße durch. Am Steuer des VW Golf saß ein 20-jähriger junger Mann. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Es stellte sich heraus, dass die Probezeit des Fahrers in sechs Tagen abgelaufen wäre. Nun muss er sich gedulden, bis das Ergebnis der Blutentnahme vorliegt und eventuell mit einer Verlängerung der Probezeit rechnen. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell