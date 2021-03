Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall

Sömmerda (ots)

Ein 53jähriger VW-Fahrer fuhr am gestrigen Mittag von Schilfa in Richtung Bundesstraße 4. Aus Unaufmerksamkeit bemerkte er das verkehrsbedingte Bremsmanöver des vor ihm fahrenden 32jährigen Mercedesfahrer zu spät und kolliderte mit dem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EU.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell