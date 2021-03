Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag kam es in Walschleben zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Gegen 13.45 Uhr kam der Bus aus Richtung Andisleben und wollte nach links in die Lange Straße abbiegen. Ein ihm entgegenkommender Pkw war viel zu schnell unterwegs und versuchte noch über den Bürgersteig auszuweichen. Mit seiner linken Fahrzeugseite schrammte er an dem Bus entlang und beschädigte so den Lack des Fahrzeuges. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt. Pflichtwidrig verließ der Unbekannte die Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen hellblauen VW Passat, Limousine. Das Auto muss durch den Zusammenstoß vorne links beschädigt worden sein. Hinweise zu dem Unfall bitte an die PI Sömmerda unter der Rufnummer: 03634/336-0,unter Angabe folgender Vorgangsnummer: 0055670/2021. (JS)

