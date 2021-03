Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast

Erfurt (ots)

In den frühen Donnerstag Morgenstunden brach ein Unbekannter in die Wohnung einer 72-Jährigen in der Innenstadt ein. Die Frau musste am Morgen feststellen, dass ihre Geldbörse verschwunden und ihre Wohnungstür beschädigt war. Neben Bargeld gelangte der Dieb auch an persönliche Dokumente der Frau. Die Beute hat einen Wert von über 100 EUR. (JS)

