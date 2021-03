Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reh von Straßenbahn erfasst

Erfurt (ots)

Wildunfälle sind nichts Ungewöhnliches. Dass ein Reh von einer Straßenbahn überfahren wird, schon. So geschehen ist es gestern Abend in Erfurt. Die Tram war gerade in Richtung Messe unterwegs als das Tier vor die Bahn lief. Es geriet unter die Straßenbahn und überlebte den Zusammenstoß nicht. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell