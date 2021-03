Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Deutlich zu schnell

Erfurt (ots)

Am gestrigen Tag wurden in Erfurt Geschwindigkeitskontrollen in der Sondershäuser Straße in Fahrtrichtung Kühnhausen durchgeführt .Die Messstelle durchfuhren innerhalb von 4.45 Stunden 429 Fahrzeuge, wobei 29 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. "Spitzenreiter" war ein Autofahrer aus dem Zulassungsbereich Dresden mit 118 km/h. (JS)

