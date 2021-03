Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorhängeschlösser geknackt

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag knackten Unbekannte zwei Vorhängeschlösser von Kellerverschlägen. Die Diebe gelangten in das Mehrfamilienhaus in der Poststraße in Sömmerda und in den dortigen Kellerbereich. Aus den geöffneten Kellerboxen wurde offensichtlich nichts gestohlen. (JS)

