Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge gestohlen

Erfurt (ots)

Aus Kellern im Norden der Stadt stahlen Unbekannte Werkzeuge im Wert von über 1000 EUR. In der Mainzer Straße gingen die Langfinger nicht zimperlich vor und rissen mehrere Holzlatten einer Kellertür heraus, um in den Verschlag zu gelangen. Dort hatten sie es auf einen hochwertigen Werkzeugkoffer abgesehen. Auch in der Vilniuser Straße ließen Diebe Werkzeuge mitgehen. Aus einem Keller verschwand u. a. eine Bohrmaschine. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell