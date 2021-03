Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresor gestohlen

Erfurt (ots)

Mitarbeiter einer Bäckereifiliale in Erfurt staunten gestern nicht schlecht, als sie zum Dienst erschienen. Über Nacht hatten sich Diebe Zugang in das Einkaufszentrum im Norden der Stadt verschafft und waren anschließend in die Bäckerei eingebrochen. Sie rissen einen Tresor aus der Wand und gelangten so an die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro. (JS)

