Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto demoliert

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kindelbrück demolierten Unbekannte in den letzten Tagen einen parkenden Pkw. Das Auto stand in der Straße des Friedens als sich Unbekannte über das Fahrzeug hermachten. Vier Scheiben wurden zerstört und Türen eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500 EUR. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell