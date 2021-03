Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Besuch

Erfurt (ots)

In eine Praxis in der Magdeburger Allee brachen am Wochenende Unbekannte ein. Die Diebe verschafften sich Zugang in die Räumlichkeiten und stahlen neben Medikamenten auch Werkzeuge und Praxisbedarf. Der Wert der Beute wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell