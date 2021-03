Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schockanrufe

Erfurt (ots)

Im Stadtgebiet von Erfurt reißen die s. g. Schockanrufe nicht ab. Immer wieder melden sich Senioren bei der Polizei, dass sie von Betrügern kontaktiert wurden. Die Anrufer geben sich als Kinder/ Enkel aus, gaukeln einen Verkehrsunfall vor und betteln um Geld um einer angeblichen Gefängnisstrafe zu entgehen. In den meisten Fällen handeln die betagten Damen und Herren umsichtig und beenden das Gespräch. Leider ging eine Seniorin den Betrügern gestern auf den Leim. Mit der Masche kamen die Gauner an 15 000 EUR. Die Geldübergabe fand am Montag statt, heute offenbarte sich die Frau ihrer Tochter, diese informierte die Polizei. Die Betrüger sind mit dem Geld der 87-Jährigen über alle Berge. (JS)

