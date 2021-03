Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda wurden in der Nacht von Sonntag zu Montag zwei Reifen eines Autos zerstochen. Der PKW parkte in der Weimarischen Straße als sich die Unbekannten an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Sie richteten einen Schaden von ca. 1000 EUR an. Auch in Sprötau wurde ein Autoreifen beschädigt. Der Reifen wurde Am Walde zerstochen, außerdem wurde der Lack des Autos zerkratzt. (JS)

