Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Stehlen erwischt

Erfurt (ots)

In einer Drogerie in der Erfurter Innenstadt wurde am Freitag ein 36-Jähriger dabei erwischt, wie er zwei Parfüms mitgehen ließ. Der Mann passierte den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen und wurde von einem Marktmitarbeiter angesprochen. Da der Dieb zu flüchten versuchte, wurde er von dem Angestellten festgehalten. Es folgte eine Rangelei bei der beide zu Boden stürzten und sich der Mitarbeiter leicht verletzte. Bei der Überprüfung des 36-Jährigen stellte sich heraus, dass er bereits ein Hausverbot für die Drogerie hatte. (JS)

