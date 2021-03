Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Ein E-Bike im Wert von knapp 4000 Euro stahlen Diebe aus einem Keller in der Prager Straße. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und gelangten in den Kellerbereich. Sie beschädigten das Schloss einer Kellerbox und kamen so an ihre Beute. Auch aus einem Keller im Silbergraben verschwand ein Fahrrad im Wert von über 1000 EUR. Um an das Zweirad zu gelangen, hatten die Unbekannten den Fahrradständer zerstört an dem das Fahrrad angeschlossen war. Wann genau die Diebe zuschlugen ist unbekannt, da der Mieter seit Wochen nicht in dem Keller war und erst am Wochenende den Diebstahl bemerkte. In der Tungerstraße wurde ebenfalls ein Fahrrad aus dem Keller entwendet. Der Wert der Beute beträgt ca. 500 EUR. (JS)

