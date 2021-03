Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Gartenlaube

Rastenberg (ots)

Im Zeitraum vom 02.03.2021 bis 05.03.2021 drangen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in Rastenberg, KGA "Lossatal" ein. Die Laube wurde durchwühlt und mehrere Elektrogeräte sowie Werkzeuge im Wert von ca. 800 EUR entwendet. An der Eingangatür wurde ein Schaden von 200 EUR verursacht. (wo)

