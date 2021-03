Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Bei "rot" fuhr gestern Vormittag ein 26-jähriger Fahrradfahrer über eine Kreuzung in der Eugen-Richter-Straße. Ein 68-jähriger Toyota-Fahrer, welcher auf der Eugen-Richter-Straße aus Richtung Paul-Schäfer-Straße kommend in Richtung Steinplatz über die grüne Ampelkreuzung fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Radfahrer. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Toyota war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell