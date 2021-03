Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festgenommen

Sömmerda (ots)

Gestern Vormittag klickten für einen 32-Jährigen in Sömmerda die Handschellen. Er wurde mit Haftbefehl gesucht. Polizisten nahmen ihn in der August-Bebel-Straße fest. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf eine geringe Menge Crystal. Die Drogen wurden sichergestellt und Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Noch am gleichen Tag ging es für den Mann in ein Thüringer Gefängnis. Dort wird er nun seine Restfreiheitsstrafe von mehr als sieben Monaten absitzen. (JN)

