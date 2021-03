Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresor gestohlen

Erfurt (ots)

Am Heckenrosenweg brachen Diebe zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh in ein Büro ein. Über eine Balkontür waren die Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Dabei richteten sie etwa 700 Euro Sachschaden an. Mehrere Räume und Schränke wurden durchsucht. Die Diebe stießen u.a. auf einen Tresor, den sie mitgehen ließen. Ein Passant fand den Tresor am Nachmittag nur unweit vom Tatort entfernt wieder. Er war aufgebrochen und mehrere hundert Euro Bargeld fehlten. Die Kriminalpolizei kam zur Tatortarbeit zum Einsatz und führt die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN)

