Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag machten sich Unbekannte an zwei Autos am Schmidtstedter Ufer und in der Breitscheidtstraße zu schaffen. An einem VW-Caddy zerstachen sie zwei Reifen und stahlen einen Außenspiegel. Auch bei einem Ford Fokus wurden zwei Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (JN)

