Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeuge beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte beschädigten im Landkreis Sömmerda drei Fahrzeuge. In Gebesee wurde die Motorhaube eines in der Langen Straße abgestellten Pkws eingedellt. Zwei Autos wurden in Buttstädt zerkratzt. Der entstandene Schaden beträgt an jedem Fahrzeug mehrere hundert Euro. (JS)

