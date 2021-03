Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Imkerwagen eingebrochen

Sömmerda (ots)

Ein in Sömmerda stehender Imkerwagen wurde von Unbekannten in der Nacht zu Dienstag durchwühlt. Durch einen vergessenen Schlüssel im Schloss des Wagens gelangten die Täter in das Bienenhaus und durchsuchten diesen. Beschädigt wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Ohne Beute verschwanden die Fremden. (JS)

