Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwunden

Erfurt (ots)

Seinen Augen traute der Inhaber eines Cafés in der Magdeburger Allee gestern nicht. Vor Wochen war er zuletzt in seiner Bar gewesen und musste nun feststellen, dass sich Diebe in seinem Laden bedient hatten. Dabei gingen die Einbrecher nicht zimperlich vor. Sie stahlen alles was nicht niet- und nagelfest war. Neben Technik ließen sie auch Alkohol, Deko und Möbel mitgehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell