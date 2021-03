Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teure Räder gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern früh bemerkte der Mieter eines Hauses Am Stadtpark, dass Diebe in seinen Keller eingebrochen waren. Dort machten die ungebetenen Gäste fette Beute. Die Unbekannten stahlen zwei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Bei dem Einbruch richteten sie einen Schaden von ca. 150 Euro an. (JS)

