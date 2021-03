Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe in Vieselbach

Erfurt (ots)

Drei Anzeigen mussten Erfurter Polizeibeamte aufnehmen, weil sich Diebe an Autos vergriffen hatten. In Vieselbach durchsuchten die Diebe ein auf dem Privatgrundstück abgestelltes Auto. In dem nicht verschlossenen PKW befanden sich lediglich ein paar Münzen und die Zulassung des Fahrzeuges. Die Beute hat einen Wert von ca. 15 EUR. Einen Rucksack mit persönlichen Dokumenten stahlen Unbekannte nur ein paar Straßen weiter. Der Rucksack befand sich ebenfalls in einem unverschlossenen Auto, welches auf einem Grundstück parkte. Die Beifahrertür eines Autos in Vieselbach hebelten Diebe in der Nacht von Montag zu Dienstag auf. Gestohlen wurde nichts. Es entstand aber Sachschaden. Die Polizei rät, auch auf dem Privatgrundstück abgestellte Autos immer zu verschließen und keine Wertgegenstände im Auto zu belassen. (JS)

