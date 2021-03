Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Schule eingebrochen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag machten sich Unbekannte in einer Grundschule im Erfurter Süden zu schaffen. Die Diebe brachen mehrere Türen auf und durchsuchten in der weiteren Folge Klassenräume und das Sekretariat. Dabei richteten sie einen Schaden von ca. 4.000 Euro an. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt. (JS)

