Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlichtverstöße

Erfurt (ots)

Aufgrund der Häufung von Rotlichtverstößen im Bereich der Gustav-Adolf-Straße, Ecke Bonifaciusstraße, wurden heute Morgen zwischen 06.15 und 08.15 Uhr intensive Kontrollen durch die Erfurter Polizei durchgeführt. Der an der dortigen Ampel angebrachte grüne Blechpfeil verleitet offenbar dazu, nach rechts abzubiegen ohne vorher an der roten Ampel zu halten. In den zwei Stunden passierten ca. 56 Fahrzeuge den Bereich. 34 Autofahrer bogen bei "rot" ab, ohne vorher an der Ampel zu stoppen. Sie erwartet 1 Punkt, sowie 70 EUR Bußgeld. Mit weiteren Kontrollen in dem Bereich ist zu rechnen. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell