Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach Kellereinbrüchen

Erfurt (ots)

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, sich in der Nacht zum 25.07.2020 Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Johannesstraße verschafft zu haben. Der Unbekannte machte sich im Kellerbereich zu schaffen und brach zwei Abteile auf. Er richtete Sachschaden an und ließ Haushaltsutensilien mitgehen. Der Mann ist zwischen 20-30 Jahre alt, hat entweder Glatze oder sehr kurze helle Haare. Er trug eine schwarze Windjacke, ein schwarzes Basecap mit silberner runder Applikation auf dem Schild und einen roten MNS. Außerdem hatte er einen roten Rucksack dabei. Hinweise zu dem Mann bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0170984/2020 an den Inspektionsdienst Erfurt Süd, Telefon: 0361/ 7443-0. (JS)

