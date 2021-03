Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kaffeeliebhaber

Erfurt (ots)

Am Wochenende trieben Diebe auf einer Baustelle in der Schlösserstraße ihr Unwesen. Über eine Tiefgarage waren sie in das Gebäude gelangt. Auf ihrem Weg hebelten sie eine Stahltür auf. An weiteren Türen auf der Baustelle scheiterten sie allerdings. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Langfinger ließen weder Baumaterialien noch Werkzeug mitgehen. Sie entschieden sich für einen Kaffeevollautomaten im Wert von mehreren hundert Euro. (JN)

