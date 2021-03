Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumm gelaufen

Erfurt (ots)

Als eine Angestellte gestern Morgen einen Supermarkt am Berliner Platz aufschließen wollte wurde sie stutzig. Im Schloss steckte ein Gegenstand. Offenbar hatten Diebe über das Wochenende versucht in den Discounter einzubrechen. Dabei waren sie allerdings schon am Türschloss gescheitert. Mit einem Schlüssel hatten sie versucht die Tür zu öffnen. Dummerweise brach der Schlüssel ab und blieb im Schloss stecken. Unverrichteter Dinge mussten die Diebe anziehen. (JN)

